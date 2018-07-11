США подготовили новый список китайских товаров на 200 миллиардов долларов, облагаемых пошлинами

Управление торгового представителя США подготовило новый список китайских товаров, которые могут попасть под американские пошлины. Он опубликован на сайте управления.



Список включает более шести тысяч товаров на общую сумму 200 миллиардов долларов.



Управление торгового представителя США примет окончательное решение о введении новых пошлин не ранее конца августа, заявил Associated Press источник в ведомстве.



В результате ответных [китайских пошлин] и неспособности Китая изменить свои подходы президент США распорядился начать введение дополнительных 10-процентных тарифов на импортируемые из Китая товары на 200 миллиардов долларов. Это действие, направленное против вредоносной промышленной политики Китая.



Американские власти с 6 июля ввели 25-процентные пошлины на китайские товары на сумму 50 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп назвал это ответом на «несправедливые торговые практики» Китая.



Пекин ввел зеркальные пошлины на товары из США. В ответ Трамп пригрозил обложить дополнительными пошлинами китайские товары еще на 200 миллиардов долларов. Он поручил Управлению торгового представителя США определить перечень таких товаров.

