В НАТО приготовились к худшему сценарию из-за Трампа

В НАТО готовятся к худшему сценарию саммита стран-членов альянса из-за угроз президента США Дональда Трампа в адрес союзников. Об этом рассказал CNN европейский дипломатический источник.



Как ожидается, на мероприятии официально объявят в том числе о расширении возможностей блока в киберпространстве, шагах по повышению готовности к быстрому развертыванию его войск в любой ситуации и появлении новых командований. В то же время опасения у европейских лидеров вызывает недовольство Трампа тратами на оборону. В частности, 10 июля президент США задался вопросом, будут ли страны-члены возмещать Вашингтону затраченные на их защиту средства.



«Наилучший сценарий: это просто риторика, — рассказал CNN дипломат. — Но вероятны и различные последствия, мы к ним готовы». По его словам, реальной угрозой для НАТО будет уменьшение Трампом сил, помогающих странам-членам с защитой. «Сейчас это, вероятно, наихудший из всех возможных сценариев», — добавил чиновник.



Американский лидер уже неоднократно заявлял, что заставит всех членов НАТО платить взносы на оговоренном уровне в два процента ВВП. В то же время большинство государств, входящих в альянс, планирует достичь этой планки к 2024 году. США тратят на НАТО 3,58 процента ВВП — больше всех остальных.



Ранее сообщалось, что ни король Бельгии, ни премьер-министр страны не приехали встречать Трампа, прибывшего в Брюссель для участия в саммите НАТО. Мероприятие пройдет в бельгийской столице 11-12 июля.

