"Народный фронт" против увеличения количественного состава ЦИК

Фракция "Народный фронт" не поддерживает идею увеличения количественного состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК), чтобы назначить в комиссию всех 14 кандидатов, сообщил глава фракции Максим Бурбак.



"Спикер озвучил предложения некоторых народных депутатов увеличить количество членов ЦИК до 16 или 17 человек. Мы рассматривали данные предложения на нашей фракции. Фракция не поддержала данные предложения", - сказал он журналистам в кулуарах парламента среду в Киеве.



М.Бурбак отметил, что должен быть согласован механизм, каким образом отсеять одного из 14 претендентов в состав ЦИК, чтобы заполнить 13 вакантных позиций.

