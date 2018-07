На Джонни Деппа подали в суд, требуя 100 тысяч долларов

В США против 54-летнего актера Джонни Деппа подан судебный иск по факту избиения члена съемочной группы фильма "Город лжи", которое произошло в апреле 2017 года на съемочной площадке в Лос-Анджелесе.



Депп играет в этом фильме, снятом по книге Рэнделла Салливана "ЛАбиринт" (по буквам Лос-Анджелеса), роль детектива Рассела Пула. Он расследует убийства музыкантов-рэперов Тупака Шакура и The Notorious B.I.G., застреленных с разницей в несколько месяцев. По сюжету Депп - сотрудник элитного подразделения по раскрытию ограблений и убийств и, проводя долгие месяцы расследование, раскрывает коррупционный заговор в лос-анджелесской полиции.



В день, когда произошел инцидент, Депп изрядно поддерживал себя алкоголем и вмешивался в работу режиссера Брэда Фурмана, пытаясь, на его взгляд, сделать сцены лучше. Когда время съемок завершилось, Фурман попросил локейшн-менеджера Грега Брукса сообщить актеру, что на сегодня все закончено. Менеджер пошел к Деппу и сказал, что "на сегодня работа окончена", а предыдущий дубль, показавшийся актеру не слишком удачным, был последним.



Вот тогда Джонни Депп и вспылил. Он набросился с кулаками на менеджера, заорав, что тот вообще никто и не может командовать на площадке. Грег Брукс получил пару легких тычков в ребра, так как Депп не очень уверенно держался на ногах. Когда Деппа уже оттаскивали от менеджера, который не стал бить актера в ответ, то звезда успела крикнуть: "Да я тебе 100 штук баксов дам, если ты сможешь врезать мне!"



И вот теперь Грег Брукс призвал Джонни Деппа через суд "ответить за базар", потребовав с него те самые 100 тысяч долларов. Как сообщает The Hollywood Reporter, избитый Грег также упомянул в своем иске и режиссера Брэда Фурмана. Дело в том, что Фурман в той стычке встал на сторону Деппа, заявив, что вся эта история - сплошное преувеличение, а Джонни Депп - "глубокий профессионал, мастер своего дела и прекрасный соавтор, всегда поддерживающий своих коллег".



Напомним, премьера фильма "Город лжи" запланирована на сентябрь 2018 года.



В прошлом месяце вышел первый дублированный трейлер этого остросюжетного детектива, основанного на реальных событиях.



Джонни Депп был трижды номинирован на "Оскар" за "Лучшую мужскую роль": в 2004 году за фильм "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины" (Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl), в 2005 году за картину "Волшебная страна" (Finding Neverland) и в 2008 году за ленту "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит" (Sweeney Todd: The Demon Barber of the Fleet Street).