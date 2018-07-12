Людям, страдающим от боли в спине, следует бросить курить

Боль в спине часто связывают с работой за компьютером. Однако причиной боли в спине также может быть курение. Исследования показали: курение ускоряет процесс дегенерации позвоночника. Кроме того, курильщики жалуются на боль в спине чаще тех, кто не курит, сообщает The Deccan Chronicle.



Дегенерация межпозвоночных дисков является распространенной проблемой. Из-за никотина происходит их токсическое повреждение. Негативное влияние оказывают и другие опасные соединения, воздействию которых подвергаются курильщики, такие как бензол, формальдегид, винилхлорид, мышьяк, свинец, кадмий, монооксид углерода, цианистый водород, аммиак.



Специалисты говорят, что людям, столкнувшимся с болью в спине, становится гораздо лучше без каких-либо лекарств после отказа от сигарет. Эксперты также отметили: курение повышает риск переломов и препятствует заживлению костей. Чем дольше человек курит, тем больше вероятность перелома.

