Экс-работник Tesla обвинил компанию в обмане инвесторов

Уволенный сотрудник Tesla Мартин Трипп обвинил компанию в обмане инвесторов и использовании опасных батарей при сборке электромобилей. Как пишет The Washington Post, Трипп подал заявление на бывшего работодателя в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).



По совам бывшего технолога Tesla, компания устанавливала батареи с браком, а также использовала сломанные детали повторно. Кроме того, он сообщил, что данные о количестве выпускаемых автомобилей Model 3 регулярно завышались, а по факту компания производила на 44% машин меньше. В Tesla все обвинения отрицают.

