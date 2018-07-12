ФИФА попросит реже показывать болельщиц во время трансляций матчей ЧМ

Международная федерация футбола (ФИФА) попросит собственную съемочную группу и национальных телевещателей реже показывать в кадре привлекательных болельщиц во время трансляций матчей чемпионата мира по футболу.



Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на руководителя департамента корпоративной социальной ответственности ФИФА Федерико Аддиечи.



Решение ФИФА связано с проявлениями сексизма по отношению к болельщицам и журналисткам, работающим на ЧМ-2018, пишет агентство.



[Организация против дискриминации в футболе] FARE сообщила ФИФА о примерно 30 случаях «сексизма на улицах» во время ЧМ-2018. <…> Директор FARE Пьяра Поуар заявил, что в половине случаев объектами приставаний становились журналистки, находившиеся в прямом эфире. По оценкам Поуар, незарегистрированных случаев проявления сексизма по отношению к российским женщинам могло быть до 10 раз больше.



В день открытия ЧМ-2018 14 июня российский болельщик с криком «Россия — чемпион!» поцеловал в щеку и схватил за грудь журналистку Deutsche Welle Жюльет Гонсалес Теран, находившуюся в прямом эфире из Москвы. DW расценило инцидент как сексуальное домогательство. Позже мужчина извинился перед журналисткой, объяснив свои действия пари, которое он заключил с другом.

