За полгода в Украине произошло почти 69 тыс. ДТП

За первые 6 месяцев 2018 на территории Украины произошло 68 776 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Facebook, передает УНН. "За первые 6 месяцев 2018 на территории Украины произошло 68 776 дорожно-транспортных происшествий, что на 10,2% меньше чем за аналогичный период прошлого года.



Из них с пострадавшими - 9965. В ДТП травмировались 12 847 человек и 1237 человек погибли" , - говорится в сообщении.



Основными причинами ДТП стали:



нарушение правил проезда перекрестков;

несоблюдение безопасной дистанции;

нарушение правил маневрирования;

превышение разрешенной скорости движения;

управление в состоянии алкогольного опьянения.



