В Украину ночью вернулись 524 "застрявших" туриста из Анталии

Прошедшей ночью из пяти проблемных рейсов из Анталии (Турция) в Украину было отправлено три, сообщил посол Украины в этой стране Андрей Сибига.



"На Родину вернулось 524 соотечественника", - написал он на своей странице в микроблоге Twitter в четверг.



По словам посла, консул на месте продолжает работать над урегулированием ситуации, предоставляя необходимое консульское сопровождение.



Как сообщалось, проблема со своевременным возвращением туристов из Анталии обострилась 11 июля, когда утренний рейс авиакомпании Anda Air из Киева (Жуляны) в этот город, совершавшийся по заказу туроператора Join UP!, совершил аварийную посадку в аэропорту "Борисполь".



После этого туроператора Join UP! принял решение сократить полетную программу в Анталию из-за частых задержек и переносов чартерных рейсов авиакомпаний, вызванных плотным графиком полетов и отсутствием свободных самолетов у авиакомпаний для подмен в случае сбоев в расписании.



"Полетная программа в Турцию будет прекращена из региональных аэропортов Винницы, Ривне, Кривого Рога и Херсона", – сообщил туроператор 11 июля.

