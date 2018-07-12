Супрун объяснила украинцам, почему так важно завтракать

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала гражданам Украины о пользе завтраков. Утренний прием пищи помогает победить желание есть нездоровую пищу и снижает риски появления желчнокаменной болезни.



Об этом сообщила Ульяна Супрун написала в Facebook.



"Довольно часто врачи констатируют наличие камней в желчном пузыре у молодых людей с нормальным весом. Обычно они отказываются от завтраков и придерживаются безжировых диет для похудения, что и приводит к сгущению желчи", - сообщила глава Минздрава.



Если вы хотите сбросить похудеть, пропускать завтрак - не лучшая идея. Ведь люди, которые пропускают завтрак, более склонны набирать лишний вес.



Кроме того, без завтрака будет труднее думать, ведь утром мозг требует подзарядки, чтобы нормально функционировать. А полноценный завтрак позволяет стимулировать память, концентрацию внимания и готовность учиться. Особенно это важно для детей и подростков.



"Завтракать лучше не позже, чем через 2 часа после пробуждения", - напомнила она.



Поэтому, если вы читаете это утром не забудьте позавтракать.

