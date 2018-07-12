Сегодня стартовала подача заявлений в вузы через электронные кабинеты

В четверг, 12 июля, в электронных кабинетах поступающих открыта возможность подачи заявлений на поступление, которая продлится до 18:00 26 июля. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки, передает УНН.



“12 июля в Украине началась подача заявлений поступающими в учреждения высшего образования, в частности, через электронные кабинеты. До подачи первого заявления поступающим обязательно нужно проверить внесенную в электронные кабинеты информацию и файлы”, - говорится в сообщении.



В МОН отмечают, что регистрация электронных кабинетов продлится с 12 июля до 18:00 25 июля. В пресс-службе Минобразования также обращают внимание, что проверить корректность информации и приложенных файлов обязательно нужно ДО подачи первого заявления на поступление. Только до этого момента абитуриент может самостоятельно изменить внесенные данные. После подачи первого заявления сделать это будет невозможно.



“К сожалению, в предыдущие годы нередки были случаи, когда поступающие загружали в поле аттестата совсем другие файлы — рецепты Пражского торта, фото домашних любимцев, родителей, медицинские справки и тому подобное. Поэтому перед подачей заявлений необходимо внимательно проверить, какие именно файлы добавлены в электронный кабинет, и правильно ли указана другая информация”, - отметили и МОН.



В то же время в министерстве просят поступающих не спешить подавать электронные заявления в первый день — для этого более чем достаточно времени. Подавать заявления через электронные кабинеты можно будет до 18:00 26 июля, то есть более 2 недель.

