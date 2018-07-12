Bitcoin продолжает стремительно дешеветь

Криптовалюта Bitcoin за сутки подешевела на 0,27% до 6,347 тыс. долларов.



Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap, передают Українські Новини.



При этом капитализация Bitcoin, который является лидером по этому показателю, по состоянию на четверг составляет 108,8 млрд долларов, объем сделок за последние 24 часа составил 3,4 млрд долларов.



Второй по капитализации криптовалютой остается Ethereum с капитализацией в 44,3 млрд долларов.



Отмечается, что всего уже получено 17,144 млн монет Bitcoin.

