Порошенко и Трамп провели встречу на саммите НАТО - источник

Президенты Украины и США Петр Порошенко и Дональд Трамп провели встречу в четверг на полях саммита лидеров стран-членов НАТО в Брюсселе."Да, встреча была", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" дипломатический источник в администрации украинского президента, отметив, что встреча прошла согласно графику и продлилась около 20 минут.



Официальной информации о встрече лидеров Украины и США пока нет.



Вместе с тем, интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники сообщает, что П.Порошенко и Д.Трамп "обсудили широкий спектр вопросов, включая "Северный поток-2" и дальнейшее сотрудничество в оборонной сфере".



Другой собеседник издания отметил, что из-за смещения повестки дня переговоры происходили без приглашения прессы.



Между тем, ряд западных изданий сообщают об отмене президентом США Дональдом ряда двусторонних встреч в рамках брюссельского саммита Североатлантического альянса.

