МН17: виновные смогут отбывать наказание в Украине

Верховная Рада ратифицировала соглашение с Нидерландами, определяющее порядок привлечения к ответственности на территории Украины лиц, признанных виновными в катастрофе самолета рейса MH17 голландским судом. За соответствующий законопроект проголосовал 241 народный депутат на заседании в четверг, 12 июля.



Согласно пояснительной записке, со стороны Украины уполномоченными органими определили Генпрокуратуру (в отношении запросов органов досудебного следствия) и Министерство юстиции (в отношении запросов судов); со стороны Нидерландов – Министры безопасности и юстиции.



Так, Нидерланды имеют право преследовать лиц, причастных к катастрофе МН17, и для этого Украина может передать уголовное производство в том числе по просьбе Нидерландской стороны.



Соглашение регулирует вопросы передачи в Украину исполнения наказаний, в том числе, на основании приговоров, вынесенных заочно, возможность применения к осужденным мер до принятия решения об исполнении наказания.



Если Украина не может выдать обвиняемого Нидерландам, он может принять участие в рассмотрении дела в Нидерландах в режиме видеоконференции. Подозреваемым и обвиняемым, которые находятся в Украине, обеспечивается право на доступ к адвокату, в том числе такому, который представит человека в нидерландском судебном процессе.

