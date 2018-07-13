Уход Роналду из «Реала» связали с Месси

Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз поделился мнением о переходе нападающего Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус». Его слова приводит Daily Mail.



«Я удивлен, что он решил уйти из "Реала" и перебрался в Италию. Думаю, это огромный вызов для него, но он переходит в топ-клуб. Хорошая строчка в резюме. Представьте: "Реал", "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус". Нормальное резюме!» — заявил Гиггз.



По словам бывшего футболиста, Роналду одержим идеей быть лучше, чем нападающий «Барселоны» Лионель Месси. «Теперь он будет думать: "Я сделал это в Англии, сделал в Испании, собираюсь сделать в Италии и уже сделал с Португалией". Возможно, его мотивация была в ответе на вопрос: "Роналду лучше Месси?"», — отметил он.



10 июля «Реал» объявил об уходе 33-летнего португальца в «Ювентус». За переход Роналду итальянский клуб заплатит 100 миллионов евро и понесет 12 миллионов дополнительных расходов.



В составе «Реала» Роналду выиграл 16 трофеев. Среди них четыре кубка Лиги чемпионов. Кроме того, португалец стал лучшим бомбардиром в истории «Реала», обойдя испанца Рауля. До 2009 года нападающий выступал за «Манчестер Юнайтед». В составе «красных дьяволов» он трижды становился чемпионом АПЛ, дважды выигрывал Кубок Лиги и завоевал первый в карьере кубок Лиги чемпионов.

