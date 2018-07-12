США остаются приверженными НАТО - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что США не отказываются от своих обязательств по отношению к НАТО.



"Приверженность США НАТО очень крепкая, остается очень крепкой, в первую очередь, благодаря духу, который есть у всех (союзников - ИФ)", - сказал он на пресс-конференции во время саммита НАТО.



При этом Д.Трамп заявил, что, возможно, сможет вывести США из НАТО без одобрения конгресса, но не видит в этом необходимости.



"Я думаю, что, возможно, я смогу, но в этом нет необходимости. Сегодня люди активизировались как никогда раньше", - сказал Д.Трамп, отвечая на вопрос журналиста о том, сможет ли он вывести США из Североатлантического альянса без согласия конгресса.



При этом он добавил, что "верит в НАТО".

