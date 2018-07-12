Две трети украинцев считают, что дела в стране идут в неверном направлении – опрос

Большинство украинцев считают, что дела в Украине идут в неверном направлении, а больше всего их волнуют война на Донбассе и коррупция, свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".



Согласно обнародованным в четверг в Киеве результатам соцопроса, три четверти (75%) респондентов считают, что дела в Украине идут в неверном направлении, 13% выражают противоположное мнение, 12% сомневаются относительно своей оценки по данному вопросу.



В восприятии проблем, имеющихся в стране, респонденты сохраняют мнение относительно того, что коррупция (46%) и война на востоке Украины (41%) являются самыми важными общегосударственными проблемами, также преобладают проблемы социального характера: рост цен (34%), безработица (24%) и политическая нестабильность (17%).



Социологический опрос был проведен социологической группой "Рейтинг" с 22 июня по 5 июля 2018 года. Исследование охватило все население Украины от 18 лет, репрезентативность была представлена по возрасту, полу, регионами и типом поселения. Было опрошено 3,2тыс. респондентов. Погрешность исследования составляет не более 1,7%.

