В НАБУ не понимают причин закрытия "дела рюкзаков"

В Национальном антикоррупционном бюро Украины с непониманием относятся к решению Специализированной антикоррупционной прокуратуры о закрытии так называемого "дела рюкзаков", где фигурантами являются сын Министра внутренних дел Украины и заместитель министра. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба НАБУ, передает УНН.



"Решение САП о закрытии уголовного производства в отношении двух ключевых подозреваемых по "делу рюкзаков" непонятно и непоследовательно", - говорится в сообщении.



Как отмечается, согласно рапорту детектива НАБУ, вечером 11 июля ему позвонил прокурор САП Василий Кричун и сообщил, что вынес постановление о закрытии уголовного производства в отношении подозреваемых экс-заместителя министра внутренних дел и физического лица - близкого родственника главы МВД Украины, которые, по мнению следствия организовали закупку рюкзаков для нужд МВД с нарушениями. По третьему подозреваемому, представителя фирмы-победителя, которая должна была поставить эти рюкзаки, то он выдвинул версию о единоличном совершения уголовного преступления.



Такое решение САП, по мнению детективов НАБУ, непонятно и непоследовательно, ведь в апреле этого года детективы НАБУ вместе с прокурорами САП приняли решение о том, что все доказательства добыты и открыли материалы стороне защиты для ознакомления. После этого по требованию прокуроров детективы подготовили объемный реестр и обвинительный акт в отношении всех трех подозреваемых, которые нужны только в случае направления в суд.



Однако 10 июня в ЕРДР появилась отметка прокурора САП о возобновлении досудебного расследования по делу рюкзаков, которая уже находилась на стадии ознакомления.



Отметим, что за почти с месяц до того, 12 июня, детективы НАБУ подали в суд ходатайство об ограничении стороны защиты в сроках ознакомления с материалами дела. Прокурор САП данное ходатайство тогда не поддержал, поэтому детективы подали его самостоятельно. Сейчас это ходатайство до сих пор не рассмотрено.



Напомним, 6 апреля 2018 НАБУ завершило следствие по "делу рюкзаков для МВД" и предоставило подозреваемым и их защитникам материалы производства на ознакомление.

