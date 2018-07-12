Украина не будет поддерживать общеевропейские проекты с участием России - Порошенко

Украина не будет поддерживать общеевропейских проектов, в которых участвует Россия. Об этом заявил президент Украины президент Петр Порошенко во время совместного брифинга с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, говорится на сайте Администрации президента.



"Мы не будем поддерживать любые общеевропейские проекты с участием России, особенно те, которые подрывают нашу безопасность", - заявил Порошенко. Напомним, что вчера Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс, не воспринимает присоединение Крыма к России, но это не повод изолировать Россию.

