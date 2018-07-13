Ситуация на Донбассе значительно улучшилась - Хуг

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) на Донбассе констатировала улучшение ситуации с безопасностью в зоне боевых действий на востоке Украины на прошлой неделе. "Зафиксировано ощутимое уменьшение случаев нарушения режима прекращения огня – на 85% по сравнению с позапрошлой неделей



. На 94% уменьшилось количество фактов применения вооружения, которое должно быть отведено сторонами конфликта", - сказал первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг на брифинге в четверг в Киеве



При этом по его словам, на прошлой неделе все же было зафиксировано более 1200 случаев нарушения режима прекращения огня.

