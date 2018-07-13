Суд в Германии обязал Facebook предоставить родителям погибшей девочки доступ к ее аккаунту

Федеральный верховный суд Германии вынес решение в пользу родителей погибшей девочки, которые требовали открыть им доступ к ее аккаунту в Facebook. Суд пришел к выводу, что они имеют такое право согласно закону о наследстве. Решением суда данные из фейсбука приравнены к личным дневникам или письмам.



Доступа к аккаунту своей 15-летней дочери, погибшей под поездом метро в 2012 году, родители добивались, чтобы выяснить, была ли ее смерть несчастным случаем или самоубийством. Соцсеть отказала родителям, сославшись на конфиденциальность данных.



Первое разбирательство по делу прошло в 2015 году. Суд первой инстанции встал на сторону родителей, приравняв данные из фейсбука к дневникам и письмам. Кроме того, суд постановил, что у родителей есть право знать, с кем и когда общалась их дочь.



В 2017 году апелляционный суд поддержал жалобу американской компании, которая ссылалась на основной закон Германии, а именно на статью, гарантирующую тайну переписки.



По правилам Facebook родственники умершего человека могут либо полностью удалить его аккаунт, либо превратить аккаунт в цифровой мемориал, позволяющий пользователям оставлять свои соболезнования. При этом доступа к переписке умершего Facebook не предоставляет.

