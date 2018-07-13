Порошенко: Путин сделал украинцев более ответственными за будущее страны

Президент России Владимир Путин сделал украинцев более ответственными за будущее своего государства. Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил во время саммита НАТО в Брюсселе, передает УНН.



"В 2013 году только 16% украинцев поддерживали интеграцию в НАТО. Сейчас более 54% украинцев поддерживают вступление в НАТО. Знаете ли вы, кто это сделал? Кто объединил украинскую нацию? Путин. Путин сделал нас очень проевропейскими и более ответственными за будущее нашей страны. Он заставил нас продвигаться к членству в НАТО и мы услышали сегодня от НАТО, что будущее Украины - это членство в НАТО", - заявил Порошенко.

