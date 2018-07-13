Альянс подтвердил: «Идите!»

Очередной саммит НАТО в Брюсселе чуть не закончился сенсацией. Появилась информация, что Украина стала «аспирантом», а президент США Дональд Трамп пообещал-де вообще выйти из Альянса. И случилось это как бы после того, как этот самый Трамп всласть и в свое удовольствие понагибал всячески лидеров других стран-членов и на 20 минут встретился с гарантом самой древней нации. И что-то вроде бы так сильно зацепило Трампа, что он вскочил и вскричал, шо твой уставший Ельцин, начитавшийся Чехова Антон-Палыча: «Вон из Брюсселя, сюда я больше не ездец! Я устал, я ухожу».



В смысле – выхожу из НАТО, потому что там одни сквалыги и обманщики, и только Украина, как справедливо заметил генсек НАТО товарищ Йенс Столтенберг, пашет за всех. «Мы глубоко ценим вклад Украины в НАТО – от Косово до Афганистана, и в силы быстрого реагирования НАТО. Более 20 лет особого партнерства между НАТО и Украиной сделали вклад в евроатлантическую безопасность. И я хочу лично поблагодарить вас за вашу преданность по углублению этих связей между Украиной и НАТО», – действительно заявил Столтенберг, как-то стыдливо, но благодарно кося глазом в гордого лидера нации, которая никакой гибридной военщине спуску не дает.



И это действительно был бы номер: мы – туда, а все – оттуда. Потому что понятно же, что все страны-члены НАТО собрались там ради американского «ядерного зонтика», который, как им кажется, надежно прикрывает их. В былые временя от советских ракет, сейчас – от путинских комплексов, от воспоминания о которых готовы разрыдаться самые суровые командиры ИГИЛ, собравшиеся было в Сирии свергать Башара Асада, но еле ноги унесшие.



Однако все обошлось. Правдой с большой долей вероятности может оказаться только то, что Трамп встретился-таки с гарантом и главковерхом нации. И не в туалете, как пророчили шутники, а в другом приличном месте. Может быть, даже в буфете во время кофе-брейка. Или в комнате для заседаний, когда Трамп из нее выходил, но приостановился, заслушавшись выступлением президента Франции Эмманюэля Макрона. «Я ни черта не понимаю, что он говорит, но звучит это красиво», – восхитился Трамп. А тут ему под руку и наш гарант не менее необычно и певуче: «Добрый дэнь, панэ!» И Трамп согласился встречаться...



Это действительно был бы номер: мы – туда, а все – оттуда. Потому что понятно же, что все страны-члены НАТО собрались там ради американского «ядерного зонтика», который, как им кажется, надежно прикрывает их. В былые временя от советских ракет, сейчас – от путинских комплексов, от воспоминания о которых готовы разрыдаться самые суровые командиры ИГИЛ, собравшиеся было в Сирии свергать Башара Асада

Анонимы-оптимисты в украинской делегации убеждали расово правильных и евроориентированных укрожурналистов: «Будет упоминание о «статусе аспиранта». Также саммит подтвердит, что решение саммита 2008 года действует – Украина однажды станет членом Альянса». Однако аноним из служащих НАТО оказался реалистом (читай: пессимистом) и сказал, что никакое «аспирантство» Украине не светит

Все остальное оказалось неправдой. К тому времени стало понятно, что информация о выходе США из НАТО по воле Трампа – это классный фейк. Потому что Трамп не просто тролил и чмырил своих побратимов по отражению опасностей западной демократии, но и выдавил-таки из них искомый результат. «Был сделан существенный прогресс. Все договорились существенно поднять уровень своих взносов, поднимут до уровней, которые раньше были бы немыслимыми», – заявил довольный Дональд. А раньше его гнев и претензии вызвало то, что «лишь 5 из 29 стран выполняли свои обязательства, которые составляли 2% ВВП». Теперь же Трамп уверен: «Эти обязательства вырастут. Значительно выше этой цифры». Он рассчитывает на то, что все не только согласились вкладывать в оборону в рамках НАТО 2% от ВВП, но и доведут взносы до 4%. При этом американский президент, правда, все же добавил, что может выйти из НАТО в любой момент, даже не спрашивая разрешения у Конгресса США. Что, согласитесь, оставляет не совсем понятный осадочек.Ну и, конечно же, есть взаимообразно и другая правда – Украину в НАТО не берут. Даже близко не подпускают. Ни заседания Комиссии Украина – НАТО (КУН), заблокированного злокозненной Венгрией, ни допуска до программы «особого партнерства» (Enhanced Opportunities Partnership), признанной для Украины преждевременной из-за того, что Украина сама тормозит реформы и по ноздри погрязла в коррупции, ни отдельного заседания, а только в связке с Грузией, которую НАТО почем-то любит больше. НАТО даже отказалось обсуждать вопрос строительства газопровода «Северный поток-2». «Это не наш вопрос», – сказал, как отрезал Столтенберг. А потом и вообще вяло добавил: ешь то, что дают и довольствуйтесь тем, что есть: «У нас есть Комиссия Украина – НАТО, у нас есть годовые национальные программы (сотрудничества Украины с НАТО. – Авт.), у нас есть Комплексный пакет помощи, у нас есть трастовые фонды ...Поэтому, у нас есть много различных способов сотрудничать с Украиной. Я думаю, что мы должны сосредоточиться на этом». Почему: да потому, что, по словам генсека, Украине и НАТО еще банально необходимо достичь как можно больших результатов на основе существующих рамок отношений и помочь Украине сосредоточиться на реформах и модернизации институтов в сфере безопасности и обороны.И вообще как полноценная зрада выглядит отношение НАТО к переходу Крыма в Россию, официально в Украине трактуемому как «аннексия». Киев очень хотел бы, чтобы Альянс все осудил и наказал Россию за это. Но Столтенберг по этому поводу сказал: «Мы не признаем аннексию Крыма, мы не признаем (российскую. – Авт.) пропаганду, действия в киберпространстве, вмешательство в выборы, мы видели инцидент в Солсбери. Но я не считаю это аргументами для изоляции России». Представляете, что случится с пердаками патриотов, когда до них это дойдет...А ведь планы-то у Киева были большие. Глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко рассказал, что гарант нации приехал на саммит Альянса с тремя блоками вопросов: вопросы безопасности в регионе и противодействия российской агрессии, взаимоотношения Альянс – Украина и признание того, как Украина продвинулась на пути евроинтеграции вообще и в НАТО в частности.Однако максимум, чего удалось добиться украинской делегации на саммите НАТО, так это коллективная воинственность лидеров стран НАТО в адрес России, вызванная не только их желанием хоть как-то компенсировать унижения от Трампа унижениями в адрес «третьей стороны». На Трампа они, извиняюсь, гавкать побаиваются, а вот на Россию и ее президента Владимира Путина – можно. Благо дело, Путину это оскорбления – как зайцу стоп-сигнал, он на них внимания не обращает, как врач, привыкший к странностям больных. Вот в отношении России они и раздухарились и, что, повторяю, приятно для Киева и гаранта нации, в связи с Украиной и конфликтом в Донбассе. Россию и призвали вывести войска и боевиков из Донбасса, и выполнить «Минск-2» практически незамедлительно, и согласиться на введение миротворцев ООН на всей территории ЛДНР, чтобы помочь ВСУ провести полицейскую зачистку территорий от «сепаров» и «ваты». По словам Столтенберга, это и означает, что «НАТО поддержат усилия по укреплению устойчивости Украины в противодействии гибридным угрозам».Все! Особый пролет – со статусом «аспиранта». Анонимы-оптимисты в украинской делегации убеждали расово правильных и евроориентированных укро-журналистов: «Будет упоминание о «статусе аспиранта». Также саммит подтвердит, что решение саммита 2008 года действует – Украина однажды станет членом Альянса». Однако аноним из служащих НАТО оказался реалистом (читай: пессимистом) и сказал, что никакое «аспирантство» Украине не светит. А если бы и светило, то такой «статус» не принесет ничего – ни хорошего, ни плохого. Ибо признание Украины «аспирантом» не означает перехода на новый формат отношений между ею и НАТО, а только в очередной раз подтверждает стремления страны стать членом. НАТО, разумеется. Когда-нибудь.Другими словами, перед Киевом по-прежнему остался неизменным вопрос: можно ли считать успехом то, что Украина опять засобиралась в НАТО, но ее туда даже не пригласили, но само ее желание признали правильным? В Киев старательно делают вид, что да, это успех, мы идем. А НАТО повторяет: идите, идите и идите, сами, сами, сами... Куда? Со стороны это очень похоже на желание спросить разрешения у хрена, на который тебя послали, готов ли он, чтобы к нему пришли. А хрен молчит...