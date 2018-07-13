«Ювентус» отказался показывать Роналду фанатам

Туринский «Ювентус» представит нападающего Криштиану Роналду «за закрытыми дверьми». Об этом сообщает As.



Итальянский клуб решил не устраивать презентацию новичка перед фанатами. Вместо этого Роналду пройдет медицинское обследование в понедельник, 16 июля, после чего отправится на тренировочную базу «Ювентуса», где даст первую пресс-конференцию в качестве игрока «старой синьоры». На встречу были приглашены только журналисты.



Издание напомнило, что в 2009 году, когда Роналду перешел в «Реал», на его презентацию на стадионе «Сантьяго Бернабеу» пришли 90 тысяч болельщиков.



Португалец перешел в «Ювентус» 10 июля. Мадридский клуб выручил за игрока 100 миллионов евро. Кроме того, итальянская сторона выплатит 12 миллионов евро в рамках «сопутствующих расходов» и предусмотренного регламентом Международной федерации футбола (ФИФА) «механизма солидарности».



За девять лет в «Реале» Роналду выиграл 16 трофеев, в том числе четыре раза побеждал в Лиге чемпионов. Португалец — пятикратный обладатель «Золотого мяча».

