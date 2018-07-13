ФИФА проверила на допинг всех участников ЧМ

Все допинг-пробы, взятые у участников чемпионата мира по футболу 2018 года, дали отрицательный результат. Об этом сообщается в пресс-релизе Международной федерации футбола (ФИФА).



Организация проводила тестирование до и во время мундиаля. Оно стало самым масштабным в истории чемпионатов мира. ФИФА проверила около 1,5 тысячи футболистов, которые могли стать или стали участниками турнира. В общей сложности с января 2018 года федерация взяла 3985 проб, и все оказались отрицательными.



9 июля немецкое издание Bild предположило, что футболисты сборной России вдыхали аммиак в перерыве матчей плей-офф чемпионата мира-2018. Он не входит в список запрещенных веществ, однако его применение оказывает стимулирующий эффект, позволяя улучшить подачу кислорода в организм спортсмена. По мнению журналистов, таким образом российские футболисты получили преимущество над испанцами.

