Мун Чжэ Ин заявил о желании Ким Чен Ына сделать из КНДР «нормальную страну»

Северокорейский лидер Ким Чен Ын продемонстрировал, что хочет превратить КНДР в «нормальную страну». Об этом заявил южнокорейский президент Мун Чжэ Ин, передает агентство «Ренхап».



Он также призвал все стороны в рамках корейского кризиса стремиться с денуклеаризации Корейского полуострова.



«Я встречался с председателем Ким Чен Ыном дважды. Ким действительно хочет покончить с идеологической конфронтацией и превратить КНДР в нормальную страну», — сказал Мун Чжэ Ын.



«Если председатель Ким Чен Ын сдержит свое обещание по денуклеаризации, он сможет привести свою страну к процветанию», — добавил он.

