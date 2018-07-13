Белорусы более 70 лет ездили по заминированному мосту

В Белоруссии при проведении ремонтных работ на железнодорожном мосту специалисты обнаружили закладку из двух десятков килограммов тротила. Об этом сообщает издание «Народные новости Витебска».



Взрывчатку нашли на мосту через реку Адров возле деревни Телентеево Оршанского района Витебской области. Ремонтники обнаружили тротил в конце сооружения после демонтажа рельсов, шпал и части балластной призмы.



Саперы извлекли из насыпи 54 тротиловые шашки времен Великой Отечественной войны, каждая весом 400 граммов. Общий вес заряда составлял 21,6 килограмма.



После извлечения взрывчатки саперно-пиротехническая группа войсковой части №5524 увезла ее в безопасное место и уничтожила.

