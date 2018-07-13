Johnson & Johnson обязали выплатить $4,7 млрд пострадавшим женщинам

Суд в американском штате Миссури обязал корпорацию Johnson & Johnson выплатить $4,69 млрд 22 женщинам. Об этом сообщает Bloomberg.



Как стало известно женщины пожаловались на то, что после применении продукции Johnson & Johnson у них развился рак.



В свою очередь представители компании назвали решение суда несправедливым. Они утверждают, что продукция Johnson & Johnson не приводит к раку. Уточняется, что компания подаст апелляцию на решение суда.



После обнародования данной информации акции компании упали на 1,4%.

