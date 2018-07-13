«Яндекс» решил выпустить смартфон

Компания «Яндекс» планирует выпустить смартфон «Яндекс.Телефон». Об этом свидетельствует запись в карточке на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).



Изготовителем смартфона названо зарегистрированное в Швейцарии акционерное общество Yandex Services AG. Как отмечает издание vc.ru, эта же компания указана в карточке «Яндекс.Станции» на сайте ЕЭК.



Официально «Яндекс» пока не представлял «Яндекс.Телефон». Представители компании отказались комментировать информацию о нем на сайте ЕЭК, пишет vc.ru.

Первым гаджетом компании «Яндекс» стала умная колонка «Яндекс.Станция», продажи которой начались в России 10 июля.

