Мать Олега Сенцова попросила Путина о помиловании сына

Мать режиссера Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам колонии по обвинению в терроризме, обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании сына. Ходатайство Людмилы Сенцовой опубликовала радиостанция «Эхо Москвы».



«Все матери любят своих детей, хотят им свободы и счастья. Мне трудно судить о степени вины собственного сына, хотя я знаю его как мирного гражданина и человека, увлеченного своей профессией — кинорежиссурой. Не буду Вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама в это верю. Просто скажу, что он никого не убивал. Он уже отсидел четыре года в тюрьме. Его ждут дети, младший сын страдает аутизмом. Им плохо без него. Они никогда не будут счастливы без отца», — пишет Людмила Сенцова.



Олег Сенцов отбывает наказание в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги. Он продолжает голодовку с требованием освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных. Его голодовка продолжается 61 день.

13 июля 2018 года Олегу Сенцову исполняется 42 года.

