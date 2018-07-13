Reuters: Мэй с нетерпением ожидает переговоров с Трампом по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй с нетерпением ожидает переговоров с президентом США Дональдом Трампом по Brexit. Об этом заявил в пятницу официальный представитель премьера, сообщает агентство Reuters.



"Она с нетерпением ждет возможности сесть с ним за стол переговоров и обсудить с ним Белую книгу", - сообщил пресс-секретарь Мэй, когда его спросили об интервью Трампа газете The Sun.



Ранее Трамп в интервью газете The Sun сказал, что вариант "мягкого Brexit", согласованный правительством Терезы Мэй, похоронит будущее соглашение Великобритании с США о свободной торговле.



Так называемая Белая книга - представленный в четверг после многочисленных задержек 98-страничный план по будущим отношениям с Брюсселем. Основные принципы, включенные в документ, были приняты британским правительством на специальном заседании, которое прошло 6 июля. Однако два ключевых министра - глава МИД Борис Джонсон и министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис посчитали, что этот план предусматривает слишком большие уступки Брюсселю и противоречит воле, высказанной большинством британцев на референдуме 2016 года. В знак протеста Джонсон и Дэвис подали в отставку.

