Гройсман хочет обсудить с лидерами фракций цены на газ для населения

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует консультации с главами парламентских фракций по вопросу цен на газ для населения, чтобы возобновить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) и другими международными партнерами, необходимое для обслуживания внешних долгов Украины.



"Я не хочу повышать цены на газ (для населения – ИФ). Это может быть только вынужденный шаг, чтобы не допустить экономической катастрофы и нищеты для украинских граждан (в случае дефолта – ИФ)", - сказал премьер на "часе правительства" в Верховной Раде в пятницу.



"Я буду просить консультаций с лидерами фракций по этому вопросу. И буду просто показывать два сценария, три сценария, на которые мы можем пойти", - отметил В.Гройсман.

