Суд назначил Савченко государственного защитника из-за неявки ее адвокатов на заседание

Шевченковский районный суд Киева решил назначить бесплатного государственного адвоката народному депутату Украины Надежде Савченко в деле по рассмотрению вопроса о продлении ей срока содержания под стражей, который истекает 13 июля.



Соответствующее решение судья Владимир Бугиль принял на заседании в пятницу в связи с неявкой адвокатов Н.Савченко.



Как сообщалось, на заседании в четверг, 12 июля, суд отказал Н.Савченко и ее адвокатам в отводе судьи В.Бугиля. Защита ходатайствовала об этом, поскольку считает незаконным решение суда от 10 июля по ходатайству прокуратуры об отводе судьи Елены Мелешак, который была определена для рассмотрения вопроса продления ареста Н.Савченко системой автоматизированного распределения дел.



Срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей для Н.Савченко истекает 13 июля. Как рассказал агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Александр Шадрин, согласно протоколу задержания народный депутат была задержана 22 марта в 13:58 после того, как Верховная Рада дала согласие на привлечение ее к уголовной ответственности, задержание и арест. Соответственно, в аналогичное время 13 июля должен истечь срок ее ареста.



22 марта 2018 года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко. Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.



23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании Н.Савченко меры пресечения в виде содержания под стражей. 29 марта Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов Н.Савченко на решение Шевченковского райсуда столицы об избрании такой меры пресечения.



15 мая Шевченковский районный суд Киева продлил до 13 июля меру пресечения в виде содержания под стражей для Н.Савченко. Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение Шевченковского райсуда о продлении до 13 июля срока ареста Н.Савченко.

