Гройсман просит Авакова не "кошмарить" бляхарей

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал переговорить с руководством полиции, чтобы те не трогали владельцев автомобилей на еврономерах. Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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"Никаких репрессий быть не может... И поэтому я сегодня проведу разговор и с Национальной полицией, и с кем необходимо, чтобы до урегулирования законодательства никто не кошмарил людей в этом вопросе", - заявил премьер.



При этом он обратился к владельцам европейских авто с призывом не нарушать общественный порядок. "Никаких репрессий не будет, мы вас защитим и не дадим в обиду. Но просим вас соблюдать закон, правила дорожного движения. И я глубоко убежден в том, что вопросов не будет", - добавил глава правительства.

