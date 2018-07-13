Протестующие "задержали" под Радой сына Порошенко

В четверг вечером в центре Киева протестующие автовладельцы блокировали выходы из Верховной Рады и заставляли нардепов возвращаться в здание парламента и голосовать за закон о растаможке автомобилей с иностранной регистрацией.

После урегулировании ситуации в соцсетях было опубликовано видео, на котором протестующие " задержали старшего сына президента Петра Порошенко Алексея, который является нардепом от БПП,На записи видно, как протестующие увидели Порошенко-младшего и попытались перекрыть ему проход.Также они спрашивали, почему Рада не рассматривала "их" закон.Отметим, сегодня владельцы "евроблях" третий день остаются в правительственном квартале в ожидании заседания ВР.Как сообщает ТСН, протестующие заявляют, что если сегодня вопрос "евроблях" отложат на осень, то они прибегнут к радикальным действиям.Сейчас ситуация в правительственном квартале спокойная, движение по улице Грушевского не заблокировано.