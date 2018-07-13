Депутаты разошлись до сентября

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий объявил закрытой 8-ю сессию Верховной Рады VIII созыва. Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на церемонии закрытия сессии присутствовали члены Кабинета министров во главе с премьер-министром.



Спикер напомнил народным депутатам, что на следующей неделе им предстоит работать в комитетах, комиссиях и фракциях, а следующая 9-я сессия Рады откроется 4 сентября 2018 года.

