Премьер Гройсман: я остаюсь работать

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что готов работать на своей должности до окончания каденции Верховной Рады Украины.



"Когда я говорил, что готов был снять с себя полномочия премьер-министра, это не было блефом, это была моя принципиальная позиция... Я остаюсь работать с вами вместе", - сказал В.Гройсман в ходе часа вопросов к правительству на заседании Верховной Рады в пятницу.



Премьер отметил, что в предстоящие 15 месяцев правительство и парламент смогут сделать все, чтобы Украина стала богаче.



Согласно Конституции Украины, очередные выборы народных депутатов состояться в последнее воскресенье октября 2019 года.

