Число жертв наводнения в Японии превысило 200 человек

По меньшей мере 204 человека погибли в результате наводнений в Японии. Об этом сообщил в пятницу, 13 июля, японским СМИ генсек кабинета министров Есихидэ Суга.



По информации японских спасателей, 62 человека числятся пропавшими без вести, их поиск продолжается. По словам Суги, в спасательной операции принимают участие около 73 тысяч сотрудников экстренных служб, полицейских и военнослужащих, которые "работают на пределе своих возможностей".



Правительство Японии решило выделить из резервного фонда бюджета около $18 млн на ликвидацию последствий стихийного бедствия. Кроме того, по словам премьер-министра, правительство распределит между пострадавшими районами дотации в размере $312 млн.

