Рада решила выделить госшахтам дополнительно 1,4 млрд грн дотаций

Рада решила выделить госшахтам дополнительно 1,4 млрд грн дотаций

Верховная Рада решила выделить государственным шахтам дополнительно 1,4 млрд грн дотаций для погашения задолженности по заработной плате горнякам.

За принятие законопроекта №8362 в целом проголосовал 261 парламентарий на заседании в пятницу.

Изначально авторы документа предлагали выделить 2,8 млрд грн дотаций, но в ходе рассмотрения сумма была уменьшена в два раза.

Как сообщалось, законопроект №8362 авторства Михаила Бондаря ("Народный фронт"), Виктории Войцицкой ("Самопомич"), Артура Мартовицкого ("Оппозиционный блок"), Юрия Чижмаря и Валерии Заружко (оба - Радикальная партия О.Ляшка), Владимира Бандурова ("Воля народа") и Александра Домбровского (БПП) зарегистрирован в парламенте 16 мая.