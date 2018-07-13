Рада решила выделить госшахтам дополнительно 1,4 млрд грн дотаций

Верховная Рада решила выделить государственным шахтам дополнительно 1,4 млрд грн дотаций для погашения задолженности по заработной плате горнякам.



За принятие законопроекта №8362 в целом проголосовал 261 парламентарий на заседании в пятницу.



Изначально авторы документа предлагали выделить 2,8 млрд грн дотаций, но в ходе рассмотрения сумма была уменьшена в два раза.



Как сообщалось, законопроект №8362 авторства Михаила Бондаря ("Народный фронт"), Виктории Войцицкой ("Самопомич"), Артура Мартовицкого ("Оппозиционный блок"), Юрия Чижмаря и Валерии Заружко (оба - Радикальная партия О.Ляшка), Владимира Бандурова ("Воля народа") и Александра Домбровского (БПП) зарегистрирован в парламенте 16 мая.

