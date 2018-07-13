Стандарты НАТО в жизнь!

Наконец-то лучший европейский мэр пошел навстречу пожеланиям киевлян и повысил цены на проезд в общественном транспорте. Чуть меньше, чем в два раза. Проезд в метро был 5 гривен, а стал 8. Но не десять. Конечно, были проведены общественные слушания по стандартам НАТО. Не знаю, где именно, однако все присутствующие с полным пониманием восприняли позицию киевской власти: нам пипец, все разваливается, поэтому надо повышать. Даже возникла легкая драка по поводу подписания итоговой декларации. Все норовили пролезть без очереди.



И вот чаяния коренных львовян, издавна заселивших Троещину, были услышаны. Все официально: вот бумага, так мол и так, с 14 июля, то есть буквально завтра, наслаждайтесь новыми ценами на проезд. Да, два жетончика на проезд в метро в одни руки уже давно не дают. Потому что внедряются передовые методы оплаты проезда. «Гугл-пэй» идет на смену пещерным пластиковым круглякам. Любая бабушка на своем потертом восьмом «айфоне» может спокойно оплатить поездку. По всему метрополитену развешены рекламные плакаты, посвященные этому новейшему хай-теку нации. Вот бабулька стоить в вагоне. Двери еще не закрыты. В руках у нее «Айфон». Судя по тому, как она в него тыкает, бабушка пытается оплатить поездку. Просто интересно: а как она проникла в метро и куда скидывает сейчас свои пенсионные гривны? Прикольно, не правда ли?



«Гугл-пэй» идет на смену пещерным пластиковым круглякам. Любая бабушка на своем потертом восьмом «айфоне» может спокойно оплатить поездку. По всему метрополитену развешены рекламные плакаты, посвященные этому новейшему хай-теку нации.

Банальная угроза получить в табло от озверевших контрабандистов-автолюбителей, оказалась очень эффективным стимулом. Два законопроекта – о снижении акцизного налога с автомобилей и об усилении контроля над перемещением авто – были приняты в первом чтении

Пока нет ясности по стоимости проезда в комфортабельных маршрутках «Богдан» с изысканным винтажным дизайном начала восьмидесятых годов прошлого века. Нет, все перевозчики в тренде и, безусловно, будут повышать. Наверное в два раза. Не четыре-шесть, а восемь-двенадцать. Гривен. Процесс пошел к радости всех киевлян и богатых гостей столицы из Азербайджана и Чечни.В социальных сетях высказываются оптимистические прогнозы насчет подорожания цен на бензин. А так всегда было. Не знаю почему. У нас очень чувствительные к опционам и фьючерсам розничные цены на нефетепродукты. Чуть что - начинают ползти вверх. Скачками. Но радость еще не закончилась! Образцово-показательное правительство Гройсмана (#урядГройсмана) ведет интересные переговоры с МВФ по поводу повышения цена на газ. Фонд хочет повышения на шестьдесят процентов. Вова дает от силы двадцать. Ладно, тридцать, но позже. Нация аплодирует мудрому руководителю. Все орут, что и восемьдесят потянем!Интересно? Безусловно. Переход на чисто НАТОвские стандарты во всем: коммуналка, цены на проезд, дорогая медицина Супрун. Все довольны. Только «бляхари» (владельцы автомашина на польских и литовских номерах) бунтуют. Третий день блокируют центр Киева. Лупят по утрам яйца на завтрак, гоняют полицейских, которые пытаются обеспечить хоть одну полосу проезда и потихоньку начинают бить народных избранников. Даже отловили где-то сына верховного главнокомандующего, который имеет мандат, и в очень грубой форме потребовали от него решения вопроса страждущих масс. Депутаты почувствовали, что в воздухе запахло физическим насилием. Киевляне в этом плане гораздо более выдержаны и законопослушны. Подняли цены на проезд почти в два раза? Активисты приветствуют решение Кличко, мечтают об экологически чистом общественном транспорте, велодорожках и электрокарах. В социальных сетях идут интересные дискуссии, в которых вопрос тарифов тесно увязывается со встречей Трампа и Порошенко, а также с перспективами предоставления Константинополем автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата. А вот «бляхари» демонстрируют полное отсутствие политической культуры. Разговаривают матом с парламентариями, кидаются в них посторонними предметами. К сожалению, такие методы оказываются довольно эффективными.Рада в пятницу, 13 июня, моментально включала в порядок дня сразу два законопроекта, регулирующие ситуацию с «бляхарями». Потому что банальная угроза получить в табло от озверевших контрабандистов-автолюбителей, оказалась очень эффективным стимулом. Два законопроекта – о снижении акцизного налога с автомобилей и об усилении контроля над перемещением авто – были приняты в первом чтении. Окончательно рассматривать вопрос будут уже осенью, поскольку сессия Рады завершила свою работу. В соответствии с законопроектами, вводятся, в частности, новые ставки акцизного сбора. Плюс интересные коэффициенты, связанные с возрастом авто. Короче, получается, что выгодно ввозить новые пятилитровые «рендж-роверы», а не подержанные авто. «Бляхари» чувствуют, что их поимело демократическое, европейское государство. В лагере авто-«блях» под Радой идут жаркие диспуты на тему – а сколько надо им заплатить по итогу? Одни говорят, что пять тысяч гривен, другие говорят про две с половиной тысячи евро. Парламентарии сработали просто прекрасно: отложили окончательное решение вопроса на осень и как бы пошли навстречу бунтующим. Новенький автомобиль из салона с объемом движка два с половиной литра попадает под акциз 350 евро, а за подержанную десятилетнюю бляху надо заплатить 1 500 евро. Это то, что лежит на поверхности. Ни минуты не сомневаюсь, что в окончательную редакцию законов будут заложены схемы, с помощью которых «бляхарей» поимеют в полный рост. Никого в этой ситуации вообще не жалко. Ведь что для нас главное? Стандарты НАТО. Без этого сейчас вообще никак.