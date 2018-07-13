Фракцию БПП покинул один нардеп

Народный депутат Украины Вадим Кривохатько вышел из состава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее объявление сделал председатель украинского парламента Андрей Парубий на пленарном заседании в пятницу.



В.Кривохатько был избран в парламент по мажоритарному округу №82 (Запорожская обл.) и входил в состав фракции БПП с начала каденции нынешнего созыва Верховной Рады.



После выхода этого нардепа в БПП останется 135 парламентариев.

