Азербайджан и Украина выдали Турции лидеров организации Гюлена - СМИ

Сотрудники Национальной разведывательной организации Турции (MIT) доставили в четверг в Турцию из Азербайджана и из Украины двух лидеров движения FETO оппозиционного турецкого богослова Фетуллаха Гюлена, сообщают турецкие СМИ.



"Частным самолетом в аэропорт Ататюрка были доставлены: задержанный в Азербайджане "казначей" FETO по Азербайджану Иса Оздемир и задержанный в Украине "имам" сторонников Гюлена по турецкой провинции Мерсин Салих Зеки Игит", - говорится в сообщениях.



Задержанным предъявлены обвинения в причастности к террористической деятельности.



И.Оздемир (İsa Özdemir) - выпускник Бакинского государственного университета. По данным турецких СМИ, определенный период он был "ответственным" за структуры FETO в Азербайджане. Он основал строительную компанию "Avro 2000" и считался "казначеем" течения Ф.Гюлена в Азербайджане.



C.З.Игит (Salih Zeki Yigit) от имени FETO собирал деньги с предпринимателей в турецкой провинции Мерсин. Все собранные средства он направлял в американский штат Пенсильвания, где проживает Ф.Гюлен. Часть средств С.З.Игит направлял на финансирование школ FETO в странах Африки. Он бежал в Украину после провала попытки военного переворота 15 июля 2016 года в Турции.



По данным турецких СМИ, это не первая успешная операция турецких спецслужб по задержанию за рубежом сторонников Ф.Гюлена и доставке их в Турцию. До сих пор из 18 стран в Турцию было доставлено 80 сторонников оппозиционного богослова.



Накануне Бакинский суд по тяжким преступлениям отказал Анкаре в экстрадиции гражданина Турции Исы Оздемира. Представление об экстрадиции И.Оздемира было подано Министерством юстиции Азербайджана. На суде под председательством Фикрета Гамбарова запрос на экстрадицию не был удовлетворен и И.Оздемир был освобожден в зала суда.



Проживающий с 1993 года в Азербайджане И.Оздемир ранее был задержан по запросу Турции.



В результате попытки переворота в Турции в июле 2016 года погибли 250 человек, еще 2,2 тыс. получили ранения. Власти Турции обвиняют в подготовке переворота проживающего в США проповедника Ф.Гюлена и его организацию.

