Вопрос обновления ЦИК должен быть первым на следующем заседании Рады в сентябре – Парубий

Вопрос обновления состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) должен быть первоочередным на следующей сессии Верховной Рады, подчеркивает председатель парламента Андрей Парубий.



"Остается вопрос Центральной избирательной комиссии. Я убежден, что это должен быть первым вопросом следующего заседания Верховной Рады Украины – вопрос обновления Центральной избирательной комиссии", - заявил он, выступая с трибуны парламента в пятницу перед закрытием 8-й сессии в пятницу.



Как известно, президент Украины Петр Порошенко рекомендовал 14 кандидатур на 13 мест в ЦИК.



5 июля народные депутаты отказались приступить к увольнению членов ЦИК, срок полномочий которых истек, и к назначению новых. После этого фракция БПП отказалась от голосования в Раде, пока народные депутаты не вернутся к рассмотрению вопроса обновления состава ЦИК. На вечернее заседание в тот день и на заседание 6 июля большинство нардепов от БПП не явились.



9 июля председатель парламента Андрей Парубий сообщил, что собирает предложения от разных фракций о том, как выйти из сложившейся ситуации. В частности, в парламенте предложили идею увеличить количество членов ЦИК, что позволит увеличить количество вакантных должностей в ней и назначить всех 14 кандидатов, внесенных президентом.



Представитель президента в парламенте, народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко допустила, что до 12 июля будет найдена компромиссная позиция и Верховная Рада в тот же день сможет изменить количественный состав ЦИК и назначить ее членов вместо тех, срок полномочий которых истек.



В то же время, фракция "Народный фронт" выступила против идеи увеличения количественного состава ЦИК и заявила о необходимости согласовать механизм, каким образом отсеять одного из 14 претендентов, чтобы заполнить 13 вакансий.



В четверг, 12 и.ля, фракция БПП заявила о готовности отозвать одного из своих кандидатов в состав ЦИК с целью разблокирования обновления Комиссии, а позже в этот день предложила отозвать кандидатуру доцента кафедры конституционного и административного права Киевского национального университета им.Т.Шевченко Ольги Лотюк. Глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак высказался в поддержку такого предложения.

