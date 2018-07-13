Возле здания Минэнергоугля подрались министр и нардеп

В пятницу, 13 июля, под зданием Минэнергоугля на Крещатике подрались министр энергетики Игорь Насалик и народный депутат Сергей Шахов.







Об этом сообщил в Facebook председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, обнародовав видео инцидента.



Народный депутат в микрофон обращался к министру. После того, как Насалик взял микрофон и начал общаться с горняками шахты "Кураховская" государственной холдинговой компании "Селидовуголь", Шахов выхватил у министра микрофон и началась стычка.



Полицейские разняли чиновника и депутата, а присутствующие отреагировали на стычку криками "Позор".

