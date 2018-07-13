Саакашвили как «сбитый летчик» пытается поднять свой рейтинг за счет Сенцова и Медведчука, - журналист

Михаил Саакашвили никак не может смириться, что выпал из информационного поля, поэтому не брезгует любым поводом, чтобы хоть как-то «засветиться». Об этом в своем блоге пишет журналист Гурген Григорян, комментируя заявление Саакашвили, который предложил арестовать оппозиционного политика Виктора Медведчука.

Журналист подчеркивает, что Саакашвили выпал из информационного поля, неинтересен украинским СМИ, поэтому использует тему Сенцова исключительно в корыстных целях - для личного пиара.

«Понятно, что «беспокойство» за украинского режиссёра – лишь очередной повод попиариться самому, ибо других вариантов просто нет. Что касается Медведчука, то украинский политик много раз троллил Саакашвили, выставляя его в невыгодным свете, а, в конце концов, прямо назвал иностранного гастролёра «ублюдком с кучей гражданств» и с юмором оценил назначение Саакашвили на губернаторский пост в 2015-м: «Одессе везёт на Мишек. То Япончик, то грузинчик», - рассказывает в своем блоге Гурген Григорян.

Журналист также напомнил, как год назад лидер «Украинского выбора» прокомментировал знаменитый прорыв Михо через польско-украинскую границу, назвав его «тараканьими бегами».

Григорян подчеркнул, что, даже будучи за границей, Саакашвили только через год осмелился сказать что-либо в адрес Медведчука.

«Под конец «украинских гастролей» оппозиционный политик строго отчитал Саакашвили, не стесняясь в выражениях. Да так строго, что сам иностранный гастролёр не рискнул ничего ответить», - подчёркивает Гурген Григорян.

«Нет сомнений, что тогда Михо затаил обиду. И как любой трусливый и подлый человечишка, ждал в кустах удобного случая, чтобы выпрыгнуть и попытаться укусить обидчика. И даже оказавшись за пределами Украины, Саакашвили только через год осмелился огрызнуться на слова Медведчука. Мудрые учатся на чужих ошибках, умные - на своих, а дураки не учатся вовсе», - резюмирует Гурген Григорян.

Как известно, после того, как администрация Twitter заявила об удалении подозрительных и фейковых аккаунтов, количество подписчиков Саакашвили за один день рухнуло во много раз - с более 500 000 до 1200. То есть, по факту все подписчики Саакашвили оказались ботами.