Сексуальная зависимость признана психическим расстройством

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сочла психическим расстройством обсессивно-компульсивное сексуальное поведение и внесла его в свой каталог заболеваний. Вместе с тем сексуальную зависимость не приравняли к таким видам психических заболеваний как игромания или наркомания.



"Мы полагаем, что на данный момент нет доказательств, что поведение людей, подверженных расстройствам сексуального поведения, можно сравнить с симптомами страдающих от алкоголизма или наркомании", - цитирует агентство AFP высказывания эксперта ВОЗ Джеффри Рида.



В обновленном выпуске Международной классификации болезней ВОЗ компульсивное расстройство сексуального поведения будет определено как гиперсексуальность, или неспособность контролировать сильное сексуальное желание, в результате чего люди пренебрегают своим здоровьем, хотя зачастую сексуальная близость не приносит им удовлетворения, говорится в докладе ВОЗ.



Внесение сексуальной зависимости в каталог болезней ВОЗ и единое определение этого расстройства послужит отправной точкой для установления врачебных диагнозов, назначения соответствующего лечения и возможности заключения соответствующих медицинских страховок.



Концепция "сексуальной зависимости" приобрела широкую известность на фоне распространения движения #MeToo, в рамках которого люди по всему миру открыто рассказывают о том, как стали жертвами сексуального насилия. Обвинения в этом стоили карьеры многим известным политикам и деятелям искусства, в частности, влиятельному американскому продюссеру Харви Ванштейну, который, по данным СМИ, проходил курс терапии, чтобы избавиться от сексуальной зависимости.



Включение сексуальной зависимости в каталог заболеваний ВОЗ нельзя будет использовать в качестве извинения для преступного поведения, говорит Джеффри Рид. "Это не будет оправдывать сексуальных домогательств, надругательств или изнасилований", - утверждает эксперт ВОЗ. Подобные случаи относятся к области уголовного права и будут по-прежнему служить основанием для привлечения к судебной ответственности.

