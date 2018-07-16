Times: принцы Чарльз и Уильям отказались встречаться с Трампом

Принцы Чарльз и Уильям отказались встречаться с президентом США Дональдом Трампом и его супругой Меланьей во время рабочего визита главы Белого дома в Соединенное Королевство, завершившегося в воскресенье. Об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источник.



По утверждению источника издания, высокопоставленные придворные Елизаветы II при обсуждении вопроса о том, кому из членов королевской семьи надлежит сопровождать ее в ходе церемонии приветствия главы Белого дома и первой леди США во дворе Виндзорского замка, "разделили обеспокоенность в связи с нежеланием Чарльза и Уильяма принимать в ней [церемонии] участие". "Они просто отказались от участия. Это очень, очень необычно, чтобы королева находилась там без сопровождения", - приводит издание слова источника.



Кроме того, источник также сообщил, что и супруг Елизаветы, 97-летний принц Филип, хотя уже и отошел в силу возраста от исполнения обязанностей, которые обычно возлагаются на членов королевской семьи, может участвовать в любых мероприятиях на свое усмотрение, и в случае, если бы он захотел поприветствовать Трампа, то находился бы рядом с королевой.



В минувшую пятницу, 13 июля Елизавета II приняла в Виндзорском замке президента США и его супругу. Трамп стал 12-м президентом США, которому довелось получить аудиенцию у нынешнего британского монарха. За время правления 92-летней королевы Елизаветы Трамп - уже 13-й президент США, но с одним из них - Линдоном Джонсоном - она не встречалась.



Кроме того, нынешний глава администрации США стал четвертым президентом своей страны, которого британский монарх принимала в Виндзоре. До сих пор это были Рональд Рейган в 1982 году, Джордж Буш-младший в 2008 году и Барак Обама в 2016 году.

