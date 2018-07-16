АМКУ проверит lifecell из-за рекламы "4,5G" вместо "4G"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) исследует возможное нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции в виде распространения операторами мобильной связи информации, которая может ввести в заблуждение, в рекламе собственных услуг 4G и 3G интернета, сообщила пресс-служба ведомства.



Комитет, в частности, изучит, правомерность применения оператором мобильной связи компанией lifecell в рекламе собственных услуг 4G-интернета обозначения "4,5G".



"Такое утверждение может содержать признаки нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции", - подчеркивают в АМКУ.



В Антимонопольном комитете также рассматриваются дела о распространении операторами мобильной связи в рекламе собственных услуг 3G-интернета информации, которая может ввести в заблуждение, что является нарушением ст. 15 закона "О защите от недобросовестной конкуренции".



Как сообщалось, lifecell с 1 июля запустил высокоскоростной мобильный интернет по технологии 4,5G (LTE Advanced Pro) в диапазоне 1800 Мгц в 232 населенных пунктах Украины.



lifecell - третий по величине мобильный оператор в Украине. Согласно последним данным компаний, абонентская база "Киевстара" составляет около 26,5 млн, "Vodafone-Украина" – около 20,8 млн, lifecell – 11,1 млн, из них активных - 8 млн.



По итогам 2017 года компания получила 503,6 млн грн чистого убытка против 928,3 млн грн чистой прибыли в 2016 году.



Компания Turkcell (Турция) владеет 100% акций ООО "Лайфселл".

