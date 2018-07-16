Путин прилетел в Хельсинки на встречу с Трампом

Самолет, на борту которого находится президент России Владимир Путин, совершил посадку в аэропорту Хельсинки. Кадры с приземлением самолета, сообщает корреспондент «Медузы», транслировали в пресс-центре.



В столице Финляндии позже в понедельник, 16 июля, должна состояться встреча Путина и президента США Дональда Трампа. Американский президент прибыл в Хельсинки вечером 15 июля.



Встреча в Хельсинки станет первыми полноформатными переговорами Путина и Трампа. До этого действующие президенты РФ и США дважды общались на саммитах.

