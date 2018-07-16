В Сумской области отец избил до смерти 4-летнюю дочку за отказ есть

В Сумской области родители до смерти избили четырехлетнюю дочь, отказавшуюся есть. Об этом сообщила 16 июля пресс-служба областного управления полиции.



О том, что в семье местных жителей умер ребенок еще до приезда скорой в полицию, около 22.00, сообщили сами медики. Полицейские, прибывшие по вызову, увидели на диване малолетнюю девочку без признаков жизни.



Внимание правоохранителей привлекли синяки на ее лице. Рядом были родители. На вопрос правоохранителей, мужчина пояснил, что ребенку вечером стало плохо и он положил ее спать. Когда же через некоторое время подошел к кровати – увидел дочь уже мертвой", – сообщили в полиции. Начальник Белопольского отдела полиции Андрей Анисимов отметил, что сознались родители только через час допроса. "Рассказали, что незадолго до смерти ребенка избили. Повод, по которому избили, шокирует – били, потому что девочка отказалась есть картошку с хлебом.



Это очень разозлило отца, и он несколько раз ударил ее по голове сначала пластиковой бутылкой с водой, а потом и рукой. Мать также приложила свою руку к "воспитанию".



"А дальше ребенка действительно положили спать и ушли по делам", – рассказал Анисимов. По словам экспертов, девочка умерла, захлебнувшись рвотными массами.



В полиции считают, что ребенку стало плохо, но рядом не было никого, кто мог бы оказать помощь. Следствие выяснило, что в семье было еще двое старших детей – девочка и мальчик.



Всех детей раньше передали в интернат по решению социальных служб. В мае родителям разрешили взять двух девочек на некоторое время домой. В полиции начали уголовное производство по ст. 121 ч. 1 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности). Главе семьи объявили о подозрении и он сейчас находится под стражей. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

